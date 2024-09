"Uvek sam znala da su mi kukovi zategnuti, što mi je uzrokovalo bolove u donjem delu leđa pa sa počela sam da radim jogu i pilates. Međutim, pošto mi se stanje pogoršalo umesto poboljšalo, odlučila sam da odem lekaru. U početku sam ignorisala simptome, nisam mnogo razmišljala o tome. Ali kada sam počela da osećam jako nadimanje, što je za mene zaista čudno, shvatila sam da je možda nešto ozbiljnije u pitanju. Moj stomak je bio naduvan, izgledala sam i osećala sam se kao da sam trudna. Svi su mi govorili 'oh, nadimaš se, možda je IBS', ali ja sam rekla da mi je to ipak, stvarno čudno," isprilčala je Aleks pa dodala:

"Bilo je to skoro kao šoping, od radosti zbog veridbe do slomljenog srca zbog dijagnoze raka jajnika. Džejms me je zaprosio posle moje eksplorativne kiretaže, sve je isplanirao pre nego što sam se razbolela, nisam ni slutila da će to biti nešto čemu se zaista treba radovati i videti svetlo na kraju tunela," ispričala je Aleks pa dodala: