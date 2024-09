Sonja Milosavljević je devojka koja se skidanjem perike zbog alopecije oslobodila tajne koja joj nije dala da živi punim plućima.

"Rekli su mi: koliko ćelavih riba viđaš u gradu? Skini tu periku, isfuraj fazon i budi posebna. Nije to baš tako lako. Mora da ti dođe, da osetiš da si spreman. Biti poseban svojom voljom je nešto potpuno drugačije. Ali kada ti se nametne, treba ti vreme da sažvaćeš, prihvatiš novog sebe i sve što to nosi sa sobom," početak je objave Sonje Milosavljević koja se bori sa alopecijom.

"Prošlo je tri meseca od kada sam obrijala glavu. Zapravo, nisam baš imala mnogo šta da obrijem, većina dlaka je sama poispadala. Je*ena alopecija. Ne znaju ništa o tome, kažu: autoimuna bolest najčešće uzrokovana stresom. Od tada nosim perike. Kul je što mogu da promenim frizuru u jednoj minuti, što se spremim za izlazak još brže i što mogu da gledam film dok mi se kosa pere. Nije kul što si stalno kao sa kapom na glavi. Nije kul što se osećam fejk. Kada upoznajem ljude, imam utisak da ih nešto lažem o sebi. Kao da sam se predstavila drugim imenom. Je*ena alopecija, učinila je da stalno moram nešto da se objašnjavam.

Rekli su mi: ti si car, većina devojaka bi se na tvom mestu ubila. Mnogo sam istraživala o svojoj bolesti, tražila tuđa iskustva. Zar je moguće da ovde navodno mnogo žena ima isti problem, a da tako malo otvoreno priča o tome? Je li to ovde nekakva sramota? Da imam samo jednu želju, moja želja ne bi bila da mi kosa poraste. Imam ja boljih želja. Dobro je da samopouzdanje nisam gradila na fizičkom izgledu, izgleda da ljude zaista privlačim zbog nečeg dubljeg što nosim u sebi. Daleko od toga da sam sada na mestu. Ima i groznih dana. I to je OK. Tek ću da shvatim zašto mi je ovo dato. Do tada... Nemojte da se šokirate kada me sretnete bez perike, moja ćela i ja planiramo da osvojimo grad," glasila je objava na Instagramu koja je Srbiju digla na noge.

Sonja Milosavljević vodi borbu sa alopecijom, istom onom bolešću zbog koje je Vil Smit udario Krisa Roka, voditelja koji je uvredio njegovu suprugu. Džejdi Pinket Smit je 2018. godine otkrila ovo oboljenje, a hrabro je govorila da kosa, koju je izgubila za samo jedan dan, neće uticati na nju, niti će gubitak prekrivati perikama.

Alopecija je iznenadan gubitak kose ili dlaka na licu ili telu u pečatima. Uzroci mogu biti nasledni, medicinski ili usled promene hormona. Ovaj specifični oblik autoimunog oboljenja može da se nasledi od oba roditelja. Otprilike jedna trećina žena ima problem sa alopecijom u nekom periodu života, a Sonja Milosavljević je na K1 televiziji dokazala da samopouzdanje osvaja svet, a ne fizički izgled.

"Rolerkoster emocija je zapravo uvek tu, bez obzira da li imam kosu ili ne. Moj najveći pad je bio kad sam ostala bez obrva. Neko bi rekao 'Ostala si bez cele kose, sad su obrve problem'. Da, meni moje obrve jesu bitne. Svako ima svoj okidač. Ja sam bila na dnu i iz toga sam izašla još jača. Upoznala sam potpuno drugačiji smisao svega ovoga i to mi jako znači. To je autoimuna bolest koja je genetski u meni. Kad sam pomislila da ide leto i sve što to nosi, nisam sebe mogla da ukalupim u to da se mučim sa perikom. Po prirodi sam transparentna i ne želim da stavljam drugi identitet za javnost. Lepša sam sebi kad sam potpuno realna, a ne da se maskiram. To je bio moj prvi korak isceljenja," rekla je Sonja.

Prvi pečati na glavi su počeli da se pojavljuju dok je išla u osnovnu školu, a potom su uzeli maha.

"To je bio mali pečat koji se pojavio. Uradila sam sve preglede i ustanovili smo da nema nikakvog žarišta u telu. PrIpisali smo to stresu, tretirali lokalno i onda shvatiš da nema nekog lečenja. Nije se desilo nikakvo traumatično iskustvo. Ponavljalo se još nekoliko puta i postala sam smirena jer mi je doktor rekao da će mi uvek rasti kosa i dalje," rekla je Sonja i dodala:

"Ove razmere su počele tek prošle godine. Pečate ranije skoro nisam ni primećivala. Vrlo uspešno sam se borila sa time jer su oni bili malih razmera, često se nisu videli, prebacim kosu na jednu stranu i tako se rešavalo. Pored primene terapije, posete homeopata, pomogla sam sebi da se pogledam u ogledalo i kažem sebi 'Biće mi super kad mi poraste kosa'. Međutim, proces nije mogao da se zaustavi. Pojavilo se još 15 pečata koji su se spajali u celine i u jednom momentu, kad nije moglo više da se sakrije, ja kupim prvu periku. Kažem sebi 'Dobro, ja sam svoj problem rešila u jednom danu. Kupila sam periku'," ispričala je Sonja.

Kako kaže, ostala su tri pramena koja je "sebično čuvala za sebe, jer je to bilo sve što je ostalo".

"Dođe sve na svoje, treba vremena, ali dođe. Tada sam odlučila da obrijem glavu i nastavim da nosim periku. Uslikala sam se i počela da pokazujem svim ljudima koji me znaju. Kupim njihove reakcije koje su mi zanimljive, ali sebe sam pripremala na nešto što znam da dolazi. Rekla sam sebi da je to - to, da hoću konačno da otkrijem svoju tajnu koja me maltretira," rekla je Sonja i poslala snažnu poruku ženama:

"Zahvalna sam momcima koji u to vreme nisu prestali da me gledaju očima koji su me gledali. Prosto su mi bili fenomenalna podrška, to su šmekeri. Bitno je da ženama bude jasno da se neće svideti muškarcima manje od toga. Shvatiš da si ih privukla nečim drugim, a ne fizičkim izgledom," nasmejano je rekla Sonja Milosavljević, a piše Mondo.

I sam Sonjin profil na Instagramu govori o njenoj harizmi. U opisu piše "verbalno najjača", a poslednja fotka u nizu osvojila je simpatije korisnika mreža. Pozirala je u donjem vešu i napisala šaljiv opis koji je glasio:

"Ma ništa me ne pitaj, ne znam gde mi je du*e, gde mi je glava".

