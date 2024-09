„Jedva čekam da budem u javnosti, a da ljudi ne daju primedbe o meni“, rekla je za Need To Knov pa dodala sa čime se sve borila kroz život:

„Odrastajući, zapravo nisam imala prijatelje. Tako sam želela da mi neko kaže da sam lepa ili da im se sviđam, ili da postoji dečak koji želi da me poljubi, kao i druge devojke. Ali ko bi želeo da me poljubi? Primala sam mnogo različitih lekova, ali ništa nije pomoglo. Moja mama je potrošila bogatstvo na kozmetičke proizvode kako bi sakrila lezije, ali ni oni nisu baš pomogli. Prihvatila sam to i mislila da ne možemo ništa da uradimo povodom toga. Postala sam samotnjak jer nije bilo prijatno izlaziti, čak ni u prodavnice. Znaš li kakav je osećaj kada ljudi bulje u tebe? Nije lepo, čoveče. Uopšte ne", rekla je ova nesrećna žena.