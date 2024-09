Naime, ona je vodila užasavajući posao kao direktorka Društva za dečji dom u Tenesiju. To mesto je uticalo na živote više od 5.000 dece. Još uvek se pamti sve što se dešavalo u domu, ne samo jer su iz njega bila zlostavljana siročat, već jer su bili ukradeni.

"Pitala sam se da li je to istina ili je priča pretvorena u senzaciju za TV. Morala sam znati više" rekla je Vingejtova za BI.

Džordžiji Tan posao je cvetao 26 godina, od 1924. do 1950. godine. Procenjuje se da je tokom dve i po decenije otela odnosno ukrala roditeljima oko 5.000 beba i preprodala ih novim porodicama. Decu je krala onima od kojih je to bilo najlakše, od siromašnih porodica. A, iako za to nema nepobitnih dokaza, nije isključeno da se ovim kriminalom nije bavila još i duže.