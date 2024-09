Ona je jedna od sedam žena u Ujedinjenom Kraljevstvu kojoj se tokom života dijagnostikuje rak dojke što ga čini najčešćim rakom u Ujedinjenom Kraljevstvu. Između 85 do 90 posto žena s dijagnostikovanim primarnim rakom dojke preživi više od pet godina. Međutim, sekundarni rak dojke ili četvrti stadijum, koji čini oko 16 posto svih karcinoma dojke u Velikoj Britaniji i SAD-u, daleko je teži.

Otprilike četvrtina žena sa sekundarnim rakom dojke preživeće svoj rak pet ili više godina nakon postavljanja dijagnoza, no hemoterapija i hormonska terapija mogu uticati na plodnost, otežavajući trudnoću .

"Nisam morala dvaput razmišljati. Osećala sam da mi je Bog to stavio na put, a biti majka je divno. Želela sam pokloniti taj dar svojoj prijateljici" , rekla je Karla koja ima dva sina.

"Bio je to tako poseban trenutak za nas obe. Videti to malo telo i znati da si prešla velike prepreke te da sebe možeš nazvati majkom zahvaljujući svojoj prijateljici, to je neprocenjivo", rekla je Ejmi.