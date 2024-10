"Prošle subote mi je poslala poruku gde je napisala kako joj sve to ide nekako brzo i da bi htela da bude sama neko vreme, jer je relativno skoro raskinula sa bivšim dečkom i da se nalazi u nekoj fazi, tako mi je barem objasnila. Ja sam se iskreno rastužio i mislio da je to kraj. Kratko sam odgovorio sa razumem i ok. Ono što je usledilo iste te večeri je njena poruka kako želi da ostanemo u kontaktu i da mogu uvek da joj se javim, da možemo ponekad i da blejimo drugarski...Meni je to iskreno čudno jer se nisam do sada nalazio u takvoj situaciji. Pretpostavio sam da smo mozda friends with benefits, pa sam je pitao da izađemo u šetnju gde sam probao da je poljubim. Prvo me je odbila i nešto se nećkala ali je ipak na kraju pristala i ja sam tu doživeo najlepši poljubac u svom životu. Kada je došlo vreme da se ide kući bila je jako nervozna i baš se osećala neprijatno zbog poljubca, gde mi je ponovo dala do znanja da želi samo da budemo prijatelji", tvrdi ovaj mladić u anonimnoj ispovesti.