" Naime, nemam ni 18 godina ali već znam da deca nisu moja stvar. Još od kad sam bila mala. Jednom sam to pomenula na raspustu, onako bez veze i moj brat je pošizeo i počeo da mi navodi razloge zbog kojih bi trebalo da promenim mišljenje i da ne bi trebalo da nađem osobu koju ću voleti ako ne želim decu. To je bilo pre 3-4 meseca i “oladio” se i sad ne govori ništa za to, ponekad pravi šale da će me njegova buduća deca napasti kad budem došla kod njih. Znam da je u Srbiji manje ovakvih ljudi, ali svaki put kad spomenem nešto u vezi toga napadnuta sam da je to moja svrha i da su deca dar Boga. Ne kažem da nisu, ali to nije za mene ", napisala je ova tinejdžerka u anonimnoj ispovesti .

"Takođe me smara kada kažu da je to sebično zbog predaka koji su svoj život dali da bi se nastavila porodična linija. Ne razumem zašto bi morali da budemo primorani da pravimo decu ako ne želimo zbog predaka pre koji su živeli pre x godina. Takođe, kažu da je sebično ako je želiš da vodiš brigu o drugom stvorenju. To mi tek nije jasno. Zašto bi morao da vodiš brigu o nekome ako nećeš/ne moraš? Svaki put kad kažem da jednostavno mislim da to nije za mene ljudi se pretvore u hijene. Nije kao da moje porodično stablo neće imati ko da nastavi. To je to. Da naglasim da ne mrzim decu niti ljude sa decom niti ljude koji žele decu, ništa. I još jednom, ovu ideju nisam dobila zbog ovog “modernog” vremena, već još kad sam bila mala, sa lutkama sam se igrala kao da sam im starija sestra, a ne mama jer nemam taj instinkt. Takođe imam vrlo kratke živce, i neodgovorna sam za to, kaktus nisam zalila 4 meseca. Želim vaše mišljenje o ovome, kakvo god da je", napisala je devojčica.