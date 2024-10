Nazvavši ga "psihopatom", Erin je objasnila da joj je Adam poslao niz "veoma, veoma uznemirujućih" pisama iz zatvora . U jednom trenutku, on traži knjige – uključujući "neke dobre publicističke knjige o pripitomljavanju pasa, istoriji rasa, ponašanju i povezanim naukama."

Šokirana njegovim zahtevom, priznala je da ju je to "potpuno izbacilo iz takta" i da se plašila da on želi da nastavi svoje fantazije iza rešetaka. Verovala je da je u Britonu našla svoju srodnu dušu, nesvesna da je vodio dvostruki život.

"Rekla mi je da se radi o zločinima zlostavljanja životinja i, naravno, o bestijalnosti, to jeste nečovečnom ponašanju. A kada je rekla 'bestijalnost', moj mozak je ušao u fazu poricanja, 'ne'. Čuti takvu informaciju o svom partneru je najgora stvar koju možete čuti. Bilo je to toliko šokantno. I osećala sam se bolesno, nisam mogla da govorim. Nisam mogla da mislim. Moj mozak se borio da obradi i razume kako tako užasna stvar uopšte može da postoji na svetu, a potom da shvatim da je to povezano sa njim," ispričala je Erin.