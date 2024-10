"Da (koristio je). Silovao me je. Bolelo me je i krvario sam. Veoma sam bio uplašen. Molio sam ga da ne radi to. Rekao sam mu da ne želim i da me povređuje, a on mi je odgovorio da ne bi da me povredi, već da me voli", kroz jecaje je govorio, a na pitanje braniteljke da li mu je bilo važno da ga otac voli, izjavio je sledeće: