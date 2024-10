Džonatan Klements rođen je u Londonu, studirao na Kembridžu, radio kao kolumnista za lične financije u "The Wall Street Journal" punih 20 godina, da bi nakon toga osnovao svoju internet stranicu, HumbleDollar.com. Savetovao je čitaoce kako da žive duže od 90 godina i da štede u skladu s tim. Međutim, ovog maja, u 61. godini dijagnostikovan mu je tumor u četvrtom stadijumu . Džonatan živi u Filadelfiji sa suprugom Elejn, te je promenio način života, ali jednu stvar nije menjao - odlučio je da radi do poslednjeg dana života.

Neki će to možda smatrati neobičnim putevima do sreće, ali rad može zaista doneti veliko zadovoljstvo . Zahvaljujući instinktima koje smo nasledili od naših lovaca-sakupljača, volimo osećaj napretka, smatra Džonatan.

Neki čitaoci bi mogli da izjave da je rad samo to – rad – i sigurno ne izvor sreće. No, on tvrdi da to više govori o poslovima koje ti ljudi imaju nego o radu generalno.