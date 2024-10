Lajl je napisao pismo dva meseca nakon što su on i njegov brat uhapšeni pod sumnjom da su ubili svoje roditelje , Hozea i Kiti Menendez, 20. avgusta 1989. godine.

„Lajl nije mogao lično da izrazi šta je uradio u tom pismu “, kaže Erik, koji sada ima 53 godine, u ekskluzivnom snimku iz predstojećeg Netflik dokumentarca Braća Menendez, " Bilo mu je lakše da to stavi na papir", piše People.

„Bilo je to dragoceno pismo za mene“, kaže Erik u dokumentarcu. „Bio je to jedan od onih trenutaka kada je Lajl zaista izražavao svoj bol i nisam želeo da ga jednostavno odbacim jer se to među nama nije dešavalo često"