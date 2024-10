Majka koja ima retko stanje poznato kao "vampirska bolest" mogla bi da umre ako jede beli luk. Feniks Najtingel je dijagnostikovana akutna intermitentna porfirija u avgustu 2023. Ova 32-godišnjakinja bi mogla da ima potencijalno "fatalni napad" ako jede previše luka.

Tokom napada, može da pati od jakih bolova, migrene, zatvora i povraćanja tri dana u isto vreme. Njen imuni sistem pada, može da prestane da diše i njeno telo pada u šok. Konzumiranje belog luka moglo bi biti fatalno za Feniks jer ima tako visok sadržaj sumpora.

Jam Press / Jam Press / Profimedia

Simptomi uključuju osetljivost na sunčevu svetlost, umor, bledu kožu i odbojnost prema belom luku, koji su takođe povezani sa vampirima.

„Ljudi to zovu vampirska bolest“, rekla je Feniks iz Robinsdejla za Need To Knov.

„Grof Drakula ga je imao. Dolazi iz legende o tome da treba da izbegavaju beli luk, da se drže podalje od sunca, da izgledaju bledo i da im se povlače zubi. Neurološke nuspojave mogu navesti ljude da pomisle da su oni sa ovim stanjem morali biti čudovišta ili su opsednuti. Previše je sumpora u belom luku i ja imam alergiju na sumpor. Izbegavam sumpor generalno. Konzumiranje belog luka u velikim količinama ili tokom dužeg perioda može biti fatalno. Nisam jela beli luk od kada mi je postavljena dijagnoza. Nikada nisam mogla da jedem hleb sa belim lukom. Napadi se dešavaju kada telo dostigne toksično opterećenje dovoljno veliko da se sruši", ispričala je ova majka.

Jam Press / Jam Press / Profimedia

Simptomi koji razaraju

„Za mene je to opasno po život. Kada imam napad, moje telo želi da izađe iz svega. Povraćaću 60 puta tokom dva dana. Mogu prestati da dišem i to može izazvati paralizu. Skoro sam umrla. Različita hrana i stvari koje unosim mogu izazvati napad. Ponekad može doći do nakupljanja, pa ako imam male količine određene hrane tokom nekoliko dana. Simptomi mogu početi jednu do dve nedelje pre napada ili mogu doći niotkuda."

Majka dvoje dece kaže da je patila od simptoma još od malena ali da se borila da dobije dijagnozu jer je stanje tako retko.

Imala je više od 480 napada u životu i kaže da su „bolniji od porođaja“.

„Imala sam jedan napad gde nisam otišla u bolnicu i trajao je 40 sati. Bilo je neprestano povraćanje, gubljenje svesti, vrištanje i plač. Bio je to užasan bol koji lekovi protiv bolova koji se izdaju na recept jedva da dodiruju.Rodila sam dvoje dece i to je gori bol od porođaja. To je agonija."

Feniks kaže da je izlazak na večeru uznemirujući jer brine o tome koji će sastojci biti u njenom obroku.

Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Kada izađem na večeru, osim ako to nije mesto koje poznajem, gledam u meni i plačem jer ne znam šta mogu da jedem i radije se držim svoje bezbedne hrane. Ne mogu da jedem crveno grožđe, kafu ili soju i uopšte ne mogu da konzumiram alkohol" rekla je ova žena.

Ona deli svoju priču kako bi pomogla u podizanju svesti o stanju jer je Feniks bila potrebna 31 godina da dobije dijagnozu.