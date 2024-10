- Mislila sam da je to smešno. Kako mogu imati rak kada se tako dobro osećam i vodim aktivan život - rekla je Nataša, prenosi The Sun.

- Uvek sam se trudila da budem u formi, da se zdravo hranim i budem aktivna. Uverenje da će me sve to zaštititi od bolesti bilo je u pozadini mog razmišljanja - naglasila je Nataša.

- Od zadnjeg dela kolena do dna moje zadnjice bio je ogroman čvrsti tumor. Ali niko nije znao šta je to - otkrila je Nataša.

- Zvao me je lekar opšte prakse i rekao: "Stigli su rezultati, imaš sarkom." Nisam znala šta je to, nikada nisam čula taj pojam. Pitala sam: "Dobro, šta da radimo i kada mogu da se vratim na posao?" A on mi je rekao: "Nije tako jednostavno - to je oblik raka."