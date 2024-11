"Prvo je to da se tako mali čamac bez kontrole nije bio uhvaćen u oluju nakon dva meseca plovidbe. Ne mogu da razumem kako je to moguće, a drugo je to da je neko preživeo. Veoma je tužno što su dve osobe izgubile život, ali činjenica da je treća osoba izdržala ledeno, olujno more je prosto neshvatljiva. To je pravo čudo," rekao je on, piše Nin.