Adam i Nil Pirson su identični blizanci koji su u detinjstvu dobili istu dijagnozu. Danas imaju 39 godina i izgledaju toliko različito da je teško poverovati da su braća - a naučnici su zbunjeni različitim načinima na koje je okrutna bolest uticala na njihova tela tokom odrastanja.

Kada su se Adam i Nil Pirson rodili, bili su identični, čak ni njihova majka Merilin nije uvek uspevala da ih razlikuje. Kaže da je jednom slučajno dvaput nahranila jednog od njih.

„Nije mi bilo jasno zašto Nil plače, a Adam nije zainteresovan. Nedavno smo gledali neke stare fotografije i nisam mogla da ih razlikujem na nekima“, rekla je svojevremeno za Mirror. Međutim, kako su godine prolazile, njihovi putevi su se menjali zbog nepredvidive prirode njihovog stanja.

Naime, malo pre petog rođendana blizancima je dijagnostikovana neurofibromatoza tipa 1 (NF1), koja pogađa jednu od 3.000 osoba. Ovaj genetski poremećaj uzrokuje stvaranje tumora na nervnom tkivu, što može dovesti do niza simptoma od blagih do teških. Za Adama je to značilo budućnost punu operacija i medicinskih izazova. Nil se, s druge strane, suočavao s drugačijim problemima…

Počelo je s čvorugom koja se nije povlačila

Jednog dana je mali Adam pao i udario se u čelo, a čvoruga se nije povlačila. Na kraju je upućen u bolnicu Great Ormond Street, gde je skeniranje pokazalo da mu je tumor na vratu blokirao dušnik.

Ovo je označilo početak mnogih operacija za uklanjanje izraslina, uključujući boravke na intenzivnoj nezi za koju je gospođa Pirson rekla da su „strašni“. Do 31. godine imao je preko 30 operacija uklanjanja tumora i ostao je slep na jedno oko.

Nil nije pokazao nikakve simptome, pa je porodica verovala da je možda izbegao stanje koje je kvarilo lice njegovog brata.

U srednjoj školi, Adam se suočavao sa nemilosrdnim zadirkivanjem zbog deformacije lica. Zvali su ga „Kvazimodo“, „čovek slon“, „nakaza“, „lice s ožiljkom“…

„Bez obzira na to kakav je vaš način razmišljanja, ako vas maltretiraju u školi, ništa vam to ne olakšava. Ionako vam se mnogo toga dešava, hormoni su vam poludeli i pokušavate da radite na svom obrazovanju, a paralelno da pronađete gde se uklapate u ovom ludom, ludom svetu. Za mene je unakaženost samo pogoršala sve to“, priznao je Adam u emisiji This Morning na ITV.

Uprkos tome, Adam je ostao otporan, koristeći svoj humor i samopouzdanje da prebrodi teška vremena, a sposobnost da se uzdigne iznad svega toga je dokaz njegove snage i karaktera, piše Brightside. Nikad nije podlegao gorčini i pao u depresiju.

Nil priznaje da se tokom odrastanja brinuo da će se i njegovo lice izobličiti, rekao je da je ponosan na to kako se njegov brat snašao.

Gubitak pamćenja i epilepsija

Iako se Nilovo stanje nije manifestovalo na isti vidljiv način kao Adamovo, on se suočavao sa sopstvenim problemima.

Simptomi Nilovog stanja pojavili su se tek u julu 1999. godine, kada su blizanci imali 14 godina.

Stajali su ispred omladinskog kluba kada ga je Nil pitao gde su bili, ispričao je Adam. Gospođa Pirson je kod kuće poslala sina u krevet misleći da je samo umoran – ali u narednih nekoliko nedelja njegova konfuzija se nastavila. Čudno se ponašao i neprestano pitao koji je dan.

Doktori su otkrili da je izgubio kratkoročno pamćenje i da je i on počeo da pokazuje simptome NF1. Godinu dana kasnije dijagnostikovana mu je epilepsija nakon napada, piše Daily Mail.

Ovo je značajno uticalo na njegov svakodnevni život, zahtevajući od njega da se drži precizne rutine kako bi upravljao gubitkom pamćenja.

Radeći kao asistent u biblioteci u medicinskoj školi, morao je da se pridržava strogog rasporeda da bi se izborio sa gubitkom pamćenja. Ako prekrši uobičajeni red svog dana, počinje da se zbunjuje i pita se da li je nešto uradio.

Braća bi navodno i dalje mogla da razviju simptome onog drugog i Adam priznaje da se plaši gubitka pamćenja.

„Drugačiji čovek“

Adam i Nil su uvek podržavali jedan drugog. Razumeju svoje borbe bolje od bilo koga „sa strane“, a Adam je iskoristio svoje iskustvo da se zalaže za druge sa deformacijom lica.

Glumio je sa Skarlet Johanson u filmu „Under The Skin“ i radio u različitim projektima za BBC i Channel 4 uključujući emisije „The Undateables“ i „Beauty and the Beast“.

Ove godine ponosno predstavlja svoj najnoviji film „Drugačiji čovek“, prenosi Nova.

To je priča o ambicioznom glumcu koji se podvrgava radikalnoj medicinskoj proceduri koja menja njegov izgled. Međutim, transformacija se pretvara u još jednu noćnu moru dok on postaje opsednut time da povrati ono što je izgubljeno.

