Majka dvoje dece Amber Kavana (43) je otkrila da je 2021. godine otišla u raj nakon što je pala u komu . On joj se toliko svidio, da se više ne boji smrti .

Amber je gledala film sa svojom porodicom kada je iznenada dobila užasnu migrenu . Otišla je u krevet, no probudila se nekoliko sati kasnije potpuno paralisana i slepa na jedno oko . Užasnuta, počela je lupati po zidu kako bi dozvala supruga, Mičela (41), koji je pozvao hitnu pomoć. Amber je odmah prevezena u bolnicu, piše The Sun.

"Bilo je užasno. Izgledalo je više nego verovatno da ću umreti. Čula sam medicinske sestre kako mojoj deci govore 'Recite sve što želite sada svojoj mami, jer je verovatno više nećete videti'. Bila sam doslovno nasmrt prestrašena, a mrmljala sam, svi su mislili da buncam. Pokušala sam razgovarati s njima da saznam šta se događa. Čula sam kako se svi opraštaju i plaču, no nisu znali da sam još uvek u svom telu. To je i dan danas jedna od najstrašnijih stvari koje sam ikada doživela", ispričala je Amber.

" Videla sam svoje fizičko telo ispod sebe, moju decu kako ih baka i deda voze u bolnicu, mog muža kako plače nad mojim telom. Nije bilo odlaska prema svetlu, niti ljudi koji su me dozivali, samo sam lebdela iznad svega i nad svima. Zvuči loše, ali nisam se bojala za svoju porodicu, znala sam da će sve biti u redu", rekla je Amber pa dodaje:

Amber je dve nedelje ostala u bolnici, a lečnici su bili uvereni da će biti nepokretna do kraja života. No, ona je počela govoriti i kretati se. "Moj lekar kaže da sam ja njegov 'čudesni pacijent' jer nisam ni trebala operaciju kako su planirali. Da, bilo je mnogo oštećenja na mom telu i mozgu, ali bila sam živa, a to je bilo najvažnije", kazala je.