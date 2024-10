"Na groblje se ide zbog molitve. Parastos je molitva, molitva za upokojene. I nije za džabe naša crkva propisala da se parastosi daju četrdeseti dan, šesti meseci i sklapa se godina i da se u tom intervalu, ako se stigne, napravi spomenik i da se osvešta. Nije to za džabe. To postoji proces zbog čega je to tako napravljeno", rekao je otac Predrag.