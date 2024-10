Hrvatski voditelj Branimir Farkaš (55) posle dugo godina uspešnog rada, odlučio je da promeni posao, adresu, pa čak i kontinent na kome će živeti i to nakon porodične tragedije . Branimir je odlučio da nastavi svoj život u Indiji i neće se baviti novinarstvom .

- Diplomatija mi je oduvek bila privlačna, a politikom sam se na neki način bavio ceo život, kao analitičar i posmatrač, dakle objektivno i diplomatski. Važno je da znam da razlikujem šta to znači i kako se ponašati kao novinar i kako se ponašati kao diplomata. U diplomatiji sam deo poverljivog sistema i to treba poštovati. Neću da objavljujem knjige sa diplomatskim tajnama po isteku mandata, kao što su to neki radili. Tako sam se ponašao i tokom i posle svog prvog mandata – kaže Branimir Farkaš, koji se posle više od tri decenije oprostio od novinarskog posla jer se seli u Indiju.