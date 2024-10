'Videla sam limeni krov i muškarca koji sedi na stolici pored mene i samo me gleda. I videla sam da imam iglu u ruci koju sam brzo skinula. Tada je rekao da me je oteo i da će me držati zaključanu nekoliko godina. Kada sam se probudila u bunkeru, pokušala sam da ga napadnem da pobegnem. Napala sam ga sa dva šiljka, ali sam i dalje bio pod sedativima, tako da to nije bio dobar pokušaj. Rekao je da će me, ako pokušam ponovo, staviti u lance u krevetu i hraniti me samo hrskavim hlebom.'