On i njen muž su ga ujutro ostavljali u vrtiću, a po njega su išli posle posla.

- U to vreme, tehnologija za komunikaciju nije bila tako razvijena. Tako da sam dobila telegram sa samo šest reči: ‘Vanredno kod kuće, vratite se odmah.’ Nisam imala pojma šta se desilo - priseća se.

Bilo je to u oktobru 1988. godine, a Đia Đia je tada imao dve godine i osam meseci.

Počela je da pita ljude da li su videli Điu Điu u okolini hotela. Ispisala je 100.000 letaka sa njegovom slikom, koje je podelila po autobuskim i železničkim stanicama u Ksijanu, a takođe je oglasila nestanak u lokalnim novinama . No, nijedna od tih akcija nije dala rezultate.

- Srce me je bilo slomljeno… Osećala sam potrebu da plačem. Želela sam da vrištim. Kao da mi je neko uzeo srce - priča majka.

U to vreme, Đingzi nije bila svesna ozbiljnosti problema trgovine decom u Kini.

Njen prvi instinkt, nakon saznanja o nestanku Đia Đije, bio je da okrivi muža. Međutim, ubrzo je shvatila da bi trebalo da rade zajedno kako bi pronašli svog sina. S vremenom, njihova opsesija istraživanjem dovela je do toga da su gotovo prestali da razgovaraju o bilo čemu drugom, a četiri godine kasnije su se razveli.

Jednom, tokom jednog od tih putovanja koje je potrajalo duže nego obično, otputovala je autobusom do grada u Šanksiju, a zatim i na selo, u potragu za parom koji je tvrdio da je usvojio dečaka iz Ksijana koji je izgledao kao Đia Đia. Nakon što je sačekala da padne noć kako bi se seljaci vratili sa polja, saznala je da je par odveo dečaka nazad u Ksijan, pa je požurila nazad, stignuvši u grad u ranim jutarnjim časovima.

Zatim je provela sate tražeći stan u kojem je par boravio, samo da bi saznala da su otišli pre dva dana. Nastavila je putovanje i otputovala u drugi grad. Ponovo je tragala od hotela do hotela, ali kada je konačno našla pravi, par se već bio odjavio.

Iako umorna i iscrpljena, nije odustala. Otputovala je do drugog grada da bi pronašla muževe roditelje, ali ni tamo ih nije bilo. Tada je želela da ode do žene iz rodnog mesta, ali je prošlo već dva dana, a ona nije jela ni spavala kako treba.

„Bila sam sigurna da je to dete Đia Đia. Bila sam izuzetno razočarana. Osećala sam da me to duboko pogodilo“, kaže Đingzi.