„Majke koje su izgubile sinove nose je čak sedam godina, a ima i onih koje odluče nositi crninu do kraja života. To je lični čin, ali što se običaja tiče, ovo su periodi koji se poštuju“, dodala je.

„Mlađe generacije sve više odbijaju da nose crninu i počinju da tuguju onako kako su tugovali naši preci, a to je u svetlim bojama, pre svega belom. Iz naših fresaka vidi se da je u Srbiji do 13. veka postojao običaj, koji se danas poštuje u Indiji. Pretpostavljamo da su nam svi običaji i sujeverja došli iz Indije jer je to najstarija civilizacija. Zato se nosila bela odeća“, rekla je etnolog.