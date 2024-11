- U početku smo razvili vezu na daljinu, a onda sam se preselila iz južne Kalifornije da bih mu bila bliže. Od tada je sve sjajno. On je prilično tih momak, tako da u početku, kada ga tek upoznate, drži se za sebe i samo posmatra okolinu. On je veoma obrazovan i sa svakim može da razgovara. To mi se jako sviđa kod njega jer mislim da je neko ko je obrazovan i dobro govori veoma privlačan. Volim što je nežan, ljubazan i tako hrabar. Uz sve što je prošao, on ostaje tako pozitivan i tako svetao. Volim Džoa iznutra i spolja jer je zabavan momak, zna šta želi u životu i veoma je zreo za svoje godine - ispričala je Džesika ranije o njihovoj romansi.