Ovaj slučaj biće ekranizovan iz tri dela na platrformi Netflix 25. novembra sa naslovom "Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey?”



Rođena 6. avgusta 1990. godine u Atlanti, Džordžija, Džonbene je do svoje smrti osvojila nekoliko titula na takmičenjima lepote, uključujući America’s Royal Miss, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, Little Miss Charlevoix Michigan i Little Miss Colorado.