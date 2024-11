Saru Brirli je sleteo iz aviona, sedi u kancelariji filmskog studija s pogledom na Beverli Hils , ponovo se prilagođavajući stranoj sredini. Oskari su u nedelju, a Los Anđeles je u punom Oskar režimu, s limuzinama koje prevoze zvezde, izvršne direktore i druge filmske radnike do prijema i koktel zabava.

Film govori o tome kako je 1986. godine Saru, nepismen, siromašan petogodišnjak iz ruralne centralne Indije, bio razdvojen od svog brata na železničkoj stanici u Burhanpuru i slučajno završio sam u vozu koji ga je odveo gotovo hiljadu milja do Kolkate (tada poznate kao Kalkuta). Ne znajući bengalski jezik kao ni ime svog rodnog grada, nije imao način da se vrati. Živeo je kao ulični dečak i preživljavao uz pomoć svje snalažljivosti i komadića hrane. Kasnije ga je primilo sirotište, a na kraju ga je usvojio australijski par, Su i Džon Brirli koji su ga odveli da započne novi život u Tasmaniji.

Četvrt veka kasnije usledio je neverovatan obrat. Saru – koji je do tada postao robustan, srećan, entuzijasta u jedrenju na dasci i potpuno odrasli Australijanac – iskoristio je Google Earth, nekoliko vizuelnih sećanja i ogromnu posvećenost kako bi identifikovao svoj rodni grad : Khandva, u centralnoj Indiji. U februaru 2012. godine otputovao je tamo i p ronašao svoju biološku majku , Fatimu.

„To je bio zaista ključan trenutak “, seća se, sedeći u niskoj stolici visoko iznad saobraćaja u LA-u. „Videla je moje lice, posle 25 godina razdvojenosti. Još uvek imam to bebi-lice. Majka kao što je ona ne bi zaboravila izgled svog deteta. Znala je ko sam ja, a ja sam znao ko je ona. Sećanje na njeno lice bilo je utisnuto u moj um toliko dugo .“

Fatima nije govorila engleski, a on je zaboravio svoj hindi. To nije bilo važno. „Bili smo taktilni, koristili smo ruke i lica da izrazimo ono što smo osećali. Suze su govorile same za sebe.“