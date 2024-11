Luis, poznatiji kao Guto, živi sa tetkom. On je bolest otkrio 2008. godine, kada je počeo da pati od jakih i stalnih glavobolja . Nakon prvih pregleda, usledilo je iznenađenje: imao je tumor na mozgu veličine limuna.

— Pre toga su pokušali da urade operaciju da uklone tumor, ali su uspeli da uklone samo 20%. To je uticalo na deo odgovoran za rast, i prestao sam da rastem. Izgled mi je ostao isti do danas, ali tumor je sada mnogo manji - objašnjava on.