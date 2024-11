Irsko-katolički dom u kom sam odrastao izgledao je savršeno. Leta sam provodio plivajući , pecajući i vozeći čamac duž obala Long Ajlenda u Njujorku. Ipak, do svoje 12. godine proživeo sam fizičko, e mocionalno i psihičko zlostavljanje . Više puta sam bežao od kuće da bih na kraju prigrlio kulturu droge 1970-ih. Zbog svega toga, moje srce se skamenilo u meri da svoj zločin nisam posmatrao iz perspektive žrtve. Advokat me je naterao da pogledam u svoje srce i otkrijem razlog zašto sam oduzeo život čoveku.

Međutim, ono što me je zaista osvestilo nije bila smrtna kazna, samica ili reči mog advokata. Bio je to ratni veteran koji je uporno želeo da čita Bibliju sa mnom, iako sam ga stalno ignorisao.

Kada je dolazio da me poseti u zatvoru, ponekad sam odbijao i da priznam njegovo prisustvo, ali on nikada nije odustao od mene. Kasnije je osnivač Organizacije za zatvorsku pomoć Čak Kolson održao govor u mom zatvoru. On je uvek posvećivao pažnju ljudima na smrtnoj kazni kad god je svraćao, pa je tako došao i kod mene. Molio se sa mnom i kroz narednih nekoliko godina smo se dopisivali putem pisama. Kolson je bio taj koji mi je pomogao da shvatim šta znači pravda i da razmišljam o žrtvi. Do tog trenutka, razmišljao sam isključivo o sebi.