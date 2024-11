"Moj prvi susret sa islamom bio je u trećem razredu. Družila sam se sa drugaricama islamske veroispovesti. Igrali smo se i družili iza zgrade, igrali misica, i jednom za Ramazan su odlučile da me ostave i odu. Bila sam znatiželjna gde će one, i rekle su mi da mogu sa njima, ali da pitam mamu da li će da mi dozvoli. Onda sam brže bolje otišla kući i pitala “Mogu li mama u džamiju sa drugaricama, želim da vidim kako je tamo, šta oni rade”. I mama me je zabradila i rekla “Idi, nije nikakav problem”. To je bio moj prvi susret sa islamom, prvi namaz i prvo izučeno šehadet", kaže Hurija, dodajući da se klanjala na stepenicama, jer je džamija bila prepuna.