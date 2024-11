– Kažem im da to ne rade ili da im to ne treba, ali kada odu kući i razmisle o tome, zovu me za dva dana. Ako ne pristanem da uradim to, znam da će naći nekog drugog. Ova procedura im je konstantno u glavi i sve što žele jeste da joj se podvrgnu. Ipak, zaboravljaju da ni žene nisu srećne ako je penis preveliki. One ne žele da bude ogroman, jer to nije zadvoljstvo, već bol - kaže doktor, prenosi Blic žena.