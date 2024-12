"Još mi teško verujem u to. Kao da je san" , rekao je Hančet, danas 66-godišnjak, pa objasnio da je uradio dnk test 2018. godine i saznao da je krvno povezan sa porodicom Rut Mari Teri , da bi četiri godine kasnije otkrio da je upravo ona njegova majka, a da je davnih godina brutalno ubijena.

Priča o Hančetu, Teri i 50-godišnjem traganju za njenim identitetom prikazana je u dokumentarnoj seriji o stvarnim zločinima "Lady of the Dunes: Hunting the Cape Cod Killer", koja sa emitovanjem počinje 29. novembra.