Kako je navedeno na portalu Dejli Mejl, zaustavili su se duž svoje rute u hotelu "Holidej In" u Brunsviku u Džordžiji, što je bilo jedno od poslednjih mesta gde je par viđen. Osoblje hotela odmah podiglo je uzbunu i prijavilo nestanak Romera nakon što su primetili da u njihovom krevetu niko nije ni spavao . Zaposleni su u praznoj prostoriji pronašli neraspakovane torbe, poreske prijave i flašu viskija , objavio je svojevremeno "Njujork tajms".

Portparol policijske uprave okruga Glin rekao je u utorak za Si-En-En: "Na kraju krajeva, poklapanje se mora utvrditi prema VIN broju i to još nije moguće dobiti iz vozila pronađenog u ribnjaku."

"Prvo smo posetili ovu lokaciju na osnovu dojave u vezi sa potopljenim vozilom, koje je kasnije identifikovano kao Ford sedan iz 1970-ih. Dalja istraga dovela je do otkrića da je to vozilo koje pripada Čarlsu i Ketrin Romer. Odmah smo obavestili policijske detektive okruga Glin o otkriću," stoji u pomenutom saopštenju.

"Bio je u naftnoj industriji, bio je težak gomilu novca. Dok sam radio u "Holidej In"-u to je bila velika stvar, nismo ni znali da im se to dogodilo," ispričao je bivši zaposleni "Holidej In"-a, Endi Mavromat za "Action New Jax" pa dodao: "Mislili smo da ih je neko pratio i opljačkao sa svim novcem koji su imali".