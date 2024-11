Loren Esper je bila u braku sa svojim dugogodišnjim partnerom Gejbom Braunom četiri dana kada je on katastrofalno pao na njihovom medenom mesecu na Jamajci.

One Caribbean Television/youtube

One Caribbean Television/youtube

„ Odmah sam se probudila i pomislio da je možda ostavio neki prtljag i pitala da li je dobro, ali nisam čula odgovor. Bila je to soba otvorenog koncepta tako da sam mogla da vidim kako Gejb leži na podu kupatila i ima napad. Istrčala sam iz kreveta i zapravo sam se okliznuo na pločice. Krvario je iz usta i snažno se tresao. Nikada ranije nije imao napad. Pokušavala sam da ostanem smirena koliko sam mogla.'

One Caribbean Television/youtube

One Caribbean Television/youtube

Rekla je: „Bukvalno sam se borila za Gejbov život i izgledalo je kao da je to tako van mojih ruku. Konačno su odveli Gejba na operaciju sedam i po sati nakon njegovog pada", rekla je.

Posle četvoročasovne operacije, Gabe je potom vraćen u prvu bolnicu gde je ostao na jedinici intenzivne nege i stavljen na respirator. Loren je napravila aranžmane da njen novi muž bude prebačen sa Jamajke nazad u SAD - ali je to odloženo zbog uragana koji je u to vreme bio u toku. Kada se vreme popravilo, Gejb je prebačen na Floridu gde su lekari otkrili da je slomio pršljen u kičmi i da mu je potrebna traheotomija.

One Caribbean Television/youtube

One Caribbean Television/youtube

Loren je rekla: „Veruju da je kada je pao udario u leđa i mora da je udario glavom padajući unazad. Bila je glazirana pločica tako da je bila prilično klizava, nije bila mokra. Kada sam dotrčala do njega, čak sam se i ja okliznula. Napolju je super vlažno pa ne znam da li je to povezano. To je samo takva čudna nesreća.'