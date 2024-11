Za Tomasa Edvarda Manizaka (53) se poslednji put čulo 30. jula 1999. kada je imao samo 28 godina. Putovao je kroz Ajdaho, Oregon i Montanu u svom Ford kombiju iz 1970. godine kada je pozvao svoju majku sa stajališta kamiona da joj kaže da je dobro. Ali to bi bio poslednji put da se čula sa svojim sinom jer je nažalost preminula pre nego što ga je njegova porodica ponovo otkrila prošle nedelje. Njegovo mesto boravka u poslednjih 25 godina ostaje nepoznato.

Ali Tomasova porodica nikada nije prestala da ga traži, radeći sa grupama koje pronalaze nestale osobe i dele detalje o nestalom čoveku nadaleko. Zatim, 25 godina kasnije, 15. aprila, muškarac je pronađen u južnom Los Anđelesu i doveden u bolnicu. Čovek je bio neverbalan i nije mogao da komunicira sa osobljem, tako da je bilo nemoguće saznati ko je on, niti ući u trag njegovoj porodici . I tek kada je prikazan u novinskom izveštaju, njegova sestra ga je prepoznala.

Naznaka zašto je možda izgubio sposobnost govora može se pronaći u opisu iz baze podataka o nestalim osobama: „Zbog dijabetesa , obnavljao bi zalihe insulina na klinikama u gradovima kroz koje je putovao“, navodi se na listi Doe Netvwork-a. „Nije pravilno brinuo o svom dijabetesu i možda je pao u dijabetičku komu. On nije tražio svoje lekove, niti je koristio svoju medicinsku knjižicu za zalihe dijabetičara.”

„Bila je veoma zahvalna što smo odvojili vreme samo da to pratimo“, rekao je on. „Bila je uzbuđena i želela je da pozove druge članove porodice da ih obavesti. To će učiniti njihov Dan zahvalnosti mnogo boljim"