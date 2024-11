" Zašto? Da li me špijuniraš na Fejsbuku?", upitala je Miše.

Pošto ju je Kesidi uverlia da samo želi da zna kad je rođena, odgovorila je potvrdno. Nekoliko nedelja kasnije Miše je pozvana kod direktora škole, gde su je čekale dve socijalne radnice. Ispričale su joj o bebi Zafani Ners, staroj tri dana, koja je pre 17 godina oteta iz bolnice Grote Šur u Kejptaunu i nikad nije nađena. Takođe su joj rekli da postoje dokazi da je ona to dete.

"Toliko sam verovala majci koja me je podigla... Nikad me ne bi lagala, a naročito o tome ko sam i odakle sam. Bila sam sigurna da će test biti negativan ", kaže ona.

Miše je smeštena u dom, jer do punoletstva nije mogla sama da odlučuje. Kasnije je primila poražavajuću vest da je Lavona Solomon, žena, za koju je verovala da joj je majka, uhapšena.

"To me je slomilo. Bila mi je potrebna. Htela sam da je pitam zašto je to uradila".