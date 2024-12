- Zaista sam srećna. U komentarima većina ljudi kaže da je ranije izgledalo bolje, ali očigledno niko ne vidi rezultate do šest meseci ili do godinu dana, pa nadalje. Normalno je da izgleda veoma uzdignuto i pomalo svinjasto, kao Grinč. Mora da je to bio i ugao iz kog sam snimila nos. Bila sam šokirana, gledam se u ogledalo i razmišljam "O moj Bože, da li to tako izgleda?". Kada sam imala otok na vrhu, to može izgledati čudno, ali to je proces - objašnjavala je ona navodi Miror (Mirror).