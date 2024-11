Šarlot Dan napunila je 38 godina, a da nije uspela da pronađe partnera sa kojim bi rado podelila ostatak života , no znala je da želi dete , makar i kao samohrana majka, i to je i ostvarila.

- Ona je predivna i savršeno odgojena beba. U potpomognutu oplodnju sam uložila moju ušteđevinu i nasledstvo od bake i deke i isplatilo se da ostvarim svoj san. Na kraju, čak ni u vezi ne možete biti sto posto sigurni da ćete dobiti dete u pravo vreme i da će sve ispasti kako treba. Ako to dovoljno želite i imate sredstva, definitivno se isplati to učiniti - kaže Šarlot o svojoj ćerki.

- Nakon te operacije ostalo mi je 10 posto desnog jajnika. Bilo je tako uznemirujuće, nikad nisam mislila da bih mogla imati problem s plodnošću, no pokazalo se da to može itekako otežati prirodno začeće. No, to je značilo samo da ću trebati postupak izvanmaterične trudnoće i nisam gubila nadu da ću postati mama - priča.