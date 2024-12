Ono što se znalo godinama jeste da je jedne hladne januarske noći 1967. godine Alfred svom sinu Geriju dao 10 bobova, otišao u spoljni toalet lokalnog paba i nestao. Rasel Loubridž, Gerijev sin, odrastao je uz delove slagalice te priče koja ga je izjedala, te je želeo da učini sve da otkrije šta se s njegovim dedom zaista dogodilo. Navodno je istinu znao jedino Raselov ujak, koji je Alfreda poslednji video živog u selu Pinkston, ali je i on preminuo 2012. godine odnevši istinu u grob.

Sve se promenilo u aprilu prošle godine, kada je Rasel (61) slučajno na društvenim mrežama video objavu o telu koje je iskopano na polju jednog farmera i prepoznao je jedan detalj star 56 godina. Ubrzo je stigla potvrda - bio je to Alfred!

- Sada znam više o poslednjim trenucima mog dede, koji su očigledno bili prilično užasni. To nije ono što želite da čujete o nekom od članova vaše porodice. Međutim, nismo bliže saznanju ko ga je ubio i zašto. To su pitanja na koja najviše želim odgovor. Zašto bi mu to uradili? Nije bio loš čovek, nikome nije smetao. Ne želim da se ovo završi ovde i da policija misli da je sve rešila i da zatvori slučaj. Bojim se da nikada nećemo saznati ko ga je ubio i da je odneo imena svojih ubica u grob - rekao je očajni Rasel.