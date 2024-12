Ostalo mu je jednu do dve godine života i Kris je odlučio da to želi da provede u braku sa partnerkom Samantom sa kojom je bio 15 godina.

Krisu Vilijamsonu je dijagnostikovan rak kožnog tkiva u decembru 2021. nakon što je pronašao tvrdu kvržicu na levom laktu.

Ovaj 48-godišnjakinjak je imao 25 rundi terapije da bi očvrsnuo kvržicu i olakšao njeno uklanjanje. Menadžer radionice Kris otišao je na operaciju na Dan zaljubljenih 2022. i hirurzi su uspešno uklonili tumor posle tri sata. Par je rekao da su mogli da „nastave sa svojim životima“ sve do sedam meseci kasnije kada je Kris osetio bol u leđima dok se tuširao. Porodici je saopštena poražavajuća vest da se Krisov rak vratio. Ostalo mu je jednu do dve godine života i Kris je odlučio da to želi da provede u braku sa partnerkom Samantom sa kojom je bio 15 godina. Kris je zaprosio Samantu na odmoru u Gibraltaru avgusta 2023. godine.

Nastavio je sa lečenjem u nadi da će smanjiti tumor i dati mu više vremena. Ali, Samanta je rekla da im se „svet raspao“ u avgustu ove godine kada im je rečeno da se rak proširio i da lekari više ništa ne mogu da urade. Shvativši da će morati brzo da se venčaju, organizovali su svoj veliki dan za samo šest nedelja. Oni su se venčali u svojoj lokalnoj crkvi pred 60 gostiju i dočekali u obližnjem pabu.

Samanta je rekla da je to bio „savršen dan“.

„Ne mogu da opišem rečima kako je bilo čuti da se ništa više ne može učiniti“, rekla je Samanta iz Ročestera za Need to Know.

„Bilo je neverovatno. Plakala sam više od Krisa. Ceo moj svet se raspao. Došli smo tako daleko. Nikada nisam očekivala da će nam se ovako nešto desiti. Imao je hemoterapiju da to uspori i rezervisali smo odmor na Gibraltaru da bismo maksimalno iskoristili vreme koje nam je preostalo. Kris me zaprosio u pećini. Bio sam iznenađen jer smo zajedno 15 godina. Uzeo je svoje vreme. Stvari su nas stalno sprečavale da se venčamo, a onda je došao rak i sprečio nas da se venčamo", objasnila je Samanta pa nastavila svoju emotivnu ispovest:

„Bila sam nervozna, ali dan je bio savršen. Bilo je neverovatno. Bilo je sve što sam se nadala da će biti. Tako mi je drago što smo to uradili pre nego što je bilo prekasno. Sada imamo isto prezime. Kris ne želi da me napusti i ne mogu da zamislim svoj život bez njega. On je tako snažan čovek. Nisam mogao da prođem kroz ono što on ima. On je tako odlučan."

Dve nedelje nakon ceremonije, Kris se pogoršao i morao je da ode u bolnicu. Tamo je dobio vest da su mu verovatno ostali samo dani. Kris je prkosio izgledima i otišao kući svojoj porodici, ali je ostao paralizovan jer mu se tumor omotao oko kičmene moždine. Četiri puta dnevno ima posete negovatelja.

Samanta je rekla: „Pronašao je kvržicu u ruci i lekar opšte prakse je pomislio da je teniski lakat. Postajao je sve veći i veći. Bilo je ogromno, ali smo bili gurnuti nazad zbog kovida. Kada mu je postavljena dijagnoza, osećala sam se kao da se naš svet ruši. Nismo znali šta se dešava i uspaničili smo se. Čim čujete reč rak, pomislite na najgore. To je strašna reč. Nikad nismo imali medeni mesec jer se razboleo i bila mu je potrebna nega u bolnici", rekla je Samanta.

Par se upoznao 2009. godine kada je Samanta radila kao vozač, dostavljajući delove Krisovoj transportnoj kompaniji. Kris je već imao tri svoja sina, a Samanta je bila majka dve ćerke. Družili su se uz šoljice čaja u sobi za odmor i Kris ju je na kraju pozvao na sastanak u rezanci.

Ona se uselila kod njega godinu dana kasnije, a 2011. dobili su svoje prvo dete, Mejson, 13 godina. Samanta je rekla da je bila iznenađena kada je Kris pao na jedno koleno u pećini nakon 15 godina zajedno.