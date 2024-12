Ovo stanje uzrokuje slabljenje vezivnog tkiva , odnosno takoreći "lepak" tela koje podupire i daje strukturu kostima, mišićima i organima. To dovodi do konjskog stopala, bolne hiperfleksije zglobova, osteoartritisa, skolioze, oralnih malformacija i ruptura u srcu.

Kajli je već prošla niz zahvata da bi upravljala svojim stanjem i ispravila defekte, uključujući jedan odmah nakon rođenja kojim je korigovan položaj njenih nogu. Do devete godine zatajilo joj je srce jer je abnormalno vezivno tkivo, koje okružuje njeno srce, omogućilo organu da naraste preveliko. Kada se to dogodi, tada srce mora jače da pumpa, što ga s vremenom slabi i na kraju dovodi do zatajenja. Sada su njene oslabljene krvne žile uzrokovale šest aneurizmi po celom telu koje bi mogle da puknu svakog trenutka i dovedu do smrtonosnog unutrašnjeg krvarenja, što uzrokuje šok, otkazivanje organa i smrt zbog velikog gubitka krvi.