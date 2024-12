No, one se često nisu svodile samo na “udaranje po guzi” . Slučajevi doslovnog premlaćivanja mališana bili su svakodnevni. Roditelji su ove metode praktikovali slobodno, ne brinući se za to da bi i sami mogli biti kažnjeni.

- Moja majka i otac su mrtvi. Ne znam koliko imam godina, nemam nikakvih sećanja na vreme pre nego sam živela sa MekKormakovima. Bič je uvek ostavljao plavi i crni trag na mojoj koži. I sada imam te crne i plave tragove na glavi gde ih je mama napravila i posekotinu na levoj strani čela koja je od makaza. Udarila me je makazama i posekla. Ne sećam se da me je iko ikada poljubio. Mama me nikad nije stavila u krilo i pomazila. Ne znam zašto me je bičevala, mama mi nikad ništa ne bi rekla pre nego me je kažnjavala. Ne želim da se vratim kod mame jer me jako tuče i to me jako boli – ispričala je devojčica.