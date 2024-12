Bivši vatrogasac Bil Letson bio je kilinčki mrtav , a iskustvo "sa one strane" opisao je kao "kosmički orgazam". Kako je objasnio, sve se odigralo 1964. godine.

"Kosmički orgazam"

- Sve što sam osećao bilo je ono što svaki čovek želi da oseti. Prihvatanje, ljubav, radost, osećaj da ste obgrljeni. Sve one negativne emocije koje imamo – bile su potpuno iščezle.

Trenutak iz sna

- Leteo sam kroz zvezdano prostranstvo osećajući se apsolutno ekstatično, kao da doživljavam kosmički orgazam. I to nije bio trenutni prasak – to je bio stalni osećaj. To je ono iz čega potičemo - objaasnio je i dodao: