Međutim, ubrzo nakon što je stigao na ratište , uvideo je da je to bila velika greška, pa je krajem 1967. godine, spletom okolnosti, stigao u Jugoslaviju.

Rođen na Karaburmi, Tihomir je zajedno s ocem, bratom i sestrom otišao za Ameriku, u grad Čikago, kada je imao samo 12 godina. O svom životu tamo, ali i kako je stigao do Vijetnama, on je pričao gostujući u emisiji kod novinara Radio televizije Beograd Svetolika Mitića, koja je emitovana 24. februara 1968. godine, po njegovom povratku u Jugoslaviju. Tom prilikom, on je bio u uniformi kaplara američke vojske, a sa sobom je poneo i slike iz Vijetnama.