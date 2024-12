Džodi Hajzentruit , televizijska voditeljka iz Mason Sitija, Ajova, nestala je 27. juna 1995. godine pod misterioznim okolnostima, a njen slučaj do danas nije rešen. Imala je 27 godina i radila kao jutarnja voditeljka na lokalnoj televizijskoj stanici KIMT-TV.

Ništa nije sugerisalo

Tokom godina, policija je pratila brojne tragove, ali nijedan nije doveo do konkretnog odgovora o njenoj sudbini. U maju 2001. godine, Hajzentruit je proglašena pravno mrtvom.

Uprkos brojnim pokušajima istražitelja, novinara i građana da reše ovaj slučaj, on i dalje ostaje nerešena misterija​.

- Nikada nismo zatvorili slučaj. Za nas to nikada nije bio zastareo predmet. To je aktivna istraga otkako se to dogodilo - rekao je šef policije Mejson Sitija Džef Brikli za vesti CBS.