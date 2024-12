"Moj menstrualni ciklus je stao, što je bilo zastrašujuće. Zbog svoje težine, bila sam u velikom riziku da ne mogu da imam dete", rekla je.

Frizerka je smršala 89 kilograma nakon što su joj doktori upozorili da neće moći da ima decu ako ne skine višak kilograma. Jasmina Čapman se borila sa težinom još od detinjstva.

Tridesetčetvorogodišnja Jasmina kaže da je bila najsitnija kada je bila u sedmom razredu, kada je nosila veličinu 44. U svom najvećem izdanju, težila je 146 kilograma i nosila veličinu 56. Jasmin je uvek pokušavala da se pravi da njena težina nije problem, čak i kada nije mogla da se smesti u vožnje tokom izlaska u zabavni park. Takođe je imala zdravstvene probleme kao što su išijas i apneja u snu.

Izgubila menstruaciju zbog težine

Ali kada je pre 2 godine ostala bez menstrualnih ciklusa, a lekari su joj rekli da verovatno neće moći da ima decu, odlučila je da preduzme nešto. Jasmin je rekla da se osećala kao da je "njena životna priča gotova" kada je čula ovu vest i da je brinula da će je njen verenik, Džejk, 31, napustiti.

Uspešno se našla na listi čekanja za operaciju smanjenja želuca, koju je finansirao Nacionalni zdravstveni sistem (NHS), i podvrgla se operaciji u februaru 2023. godine. Frizerka kaže da sada ima "novi početak" nakon što je smršala na 57 kilograma i nosi veličinu 36.

Jasmina i Džejk, verili su se u februaru ove godine i planiraju da se venčaju u Grčkoj sledeće godine. Par planira da pokušaju da imaju bebu nakon venčanja.

"Moj menstrualni ciklus je stao, što je bilo zastrašujuće. Zbog svoje težine, bila sam u velikom riziku da ne mogu da imam dete. Mislila sam da je moj život gotov. Imala sam 33 godine i biološki sat je otkucavao. Tek sam počela da viđam Džejka i nisam znala kako će to uticati na stvari. Gubitak 89 kilograma delovao je zastrašujuće i izgledalo je kao nešto nemoguće, ali sam odlučila da neću samo sediti i ništa raditi - rekla je Jasmina iz Lestera za NeedToKnow.

- Pre nego što sam izgubila težinu, mislila sam da sam srećna i samouverena, ali zapravo nisam bila. Nisam imala samopouzdanja i nisam volela sebe. Znala sam da nešto mora da se promeni. Nikada nisam mislila da ću imati iskustvo venčanja jer nisam znala koju haljinu da obučem.

Džejk ni ne shvata da sam se promenila. Pokazuje koliko je divna osoba što me voleo kada sam nosila veličinu 56, a sada me voli. Ne bih mogla da to postignem bez njegove podrške. Uvek me je podsticao.

Moj ciklus se vratio. Planiramo da pokušamo da imamo bebu nakon venčanja i radujem se tome što ću postati majka - istakla je.

Jasmina je rekla da je isprobala "svaku dijetu koja postoji" i uspela da smrša 23 kilograma sa 25 godina. Međutim, uvek je imala problema da zadrži kilograme.

- Isprobala sam svaku dijetu koju možete da zamislite, ali sam to radila jer su svi mislili da treba. Ja volim život i volim zabavu. Moja težina je više smetala drugim ljudima nego što je smetala meni.

Nisam znala ništa drugo. Kada sam izgubila 23 kilograma, moj odnos je propao jer mom bivšem partneru nije odgovaralo. Tokom raskida sam verovatno povratila te kilograme za nedelju dana, jer sam emotivni jedenik - objasnila je, prenosi Surrey Live.

Jasmina kaže da je pokušavala da sakrije nesigurnost kroz glasnu i veselu prirodu, ali se osećala posramljeno kada su ljudi iznosili uvredljive komentare o njenoj težini.

- Jednom je redovan kupac došao u frizerski salon, a recepcionarka ga je pitala kod koga je zakazao termin. On je rekao: 'Ne znam joj ime, ali to je ona velika, debela.' Bilo mi je toliko neprijatno i srce mi je bilo slomljeno. Nisam mogla da nastavim sa zakazivanjem termina jer nisam prestajala da plačem. To je bilo strašno iskustvo.

Kada sam išla na odmor sa Džejkom, sigurnosni pojas u avionu nije mi odgovarao. U zabavnim parkovima nisam mogla da idem na određene vožnje jer sam bila prevelika. Samo sam se smeštala i govorila da je to zbog mojih grudi, ali to nije bilo istina. Bila sam u poricanju - objasnila je.

Kako se hranila?

Jasminina ishrana uglavnom je uključivala porcije testenine dovoljno velike da nahrane četvoročlanu porodicu. Takođe je bila samoproglašeni "dijeta kokakola" zavisnik i retko je pila vodu.

- Pravila sam obrok za celu porodicu. Ako mi je neko ponudio šaku pomfrita ili veliku salatu, izabrala bih salatu jer je bilo više. Nikada nisam znala kada sam sita. Bila sam zavisna od dijetetske kokakole. To je bilo sve što sam pila. Niko od mene nije znao da pijem vodu. Ali nisam popila nijednu kap kole od operacije. Još uvek se počastim, ali sada umerenije - istakla je.

Jasmina je imala savetovanje kako bi promenila svoj pogled na hranu. Takođe je morala da ide na dijetu koja je uključivala samo 1250 kilokalorija dnevno u pripremi za operaciju. Jasmin je rekla:

- To je najbolje što sam ikada uradila. Shvatila sam da mora biti promena celokupnog životnog stila, a ne samo privremena dijeta. Bitno je zdravlje. Zdravlje tela znači zdravlje uma. Pošla sam u Slimming World, a Džejk je išao sa mnom, iako nije imao potrebu. Onda smo zajedno izbacili svu nezdravu hranu iz kuće. Dijeta u četiri nedelje pred operaciju bila je najteža stvar koju sam ikada uradila. Dnevno sam jela samo dva kuvana jajeta, suvu salatu i parče šunke - istakla je.

Jasmin je potpuno promenila ishranu sa mnogo proteina, pirinča, voća i jogurta. Njena nova životna rutina takođe je dovela do toga da su iščezli problemi sa išijasom i apnejom u snu. Ove godine je prvi put nosila bikini.

- Moja nova ishrana je najlakša stvar koju sam ikada uradila jer mi je promenila život. Volim da kuvam i sve pripremam od nule. Spavam kao beba, koža mi je savršena, prestala sam da se žalim na išijas, a moj ciklus se vratio. Ne prepoznajem se na fotografijama. Ljudi dolaze u salon i traže me. Ne znaju da sam to ja dok ne čuju moj glas.

- Ne stidim se osobe koja sam bila jer mi je moje telo pružalo sigurnost, ali kada pogledam slike, to me odbija. Ako se ljudi posvete tome, 100% je ostvarivo i vredno toga. To mi je dalo novi početak i mislila sam da tonem - zaključila je.