"Do tada je počeo da prolazi kroz promene ličnosti. Radio je stvari koje nisu bile tipične za njega. Jedne noći je ostao budan do 4 ujutru da igra igrice. To nije normalno ponašanje jer do 23h obično smo slomljeni i odemo u krevet," dodala je Felisiti i istakla da je čak počeo da prestaje da priča u sred sopstvene rečenice.