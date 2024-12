"Počelo je sa kratkim dahom, brzo sam se umarao, ali mislio sam da je za to kriv nedostatak fizičke aktivnosti. Zatim su počeli problemi sa hroničnim kašljem. Ali, najviše me je uplašio kašalj koji se pojavljivao usred pričanja, i tada sam morao baš brzo da se nakašljem. To se sve češće dešavalo, i počelo je da me ometa u svakodnevnom životu," objasnio je Stiven u video na svom TikTok nalogu, pa nastavio.