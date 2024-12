Pred početak emitovanja emisije Alina je imala 145 kilograma, a pobedila je nakon što je skinula 71,7 kila i došla do 73,6 kilograma , o čemu je ranije mogla samo da mašta. Međutim, ona je svesna da ceo njen trud brzo može da padne u vodu.

- Prejedanje je zavisnost, a zavisnost je bolest. I kod svake bolesti može da dođe do recidiva, toga se bojim. Svesna sam da kraj emisije nije kraj borbe, nego tek početak. Borba s kilogramima, odnosno s glavom, biće doživotna - iskreno kaže Alina i opisuje kroz kakvo maltretiranje je prošla u detinjstvu.

- Svašta sam u životu doživela. U djetinjstvu su me mnogo tukli. Jednom su me istukli mojim patikama. Ne sećam se kako sam se odbranila, sećam se samo toga da je počela da mi curi krv iz nosa. To je bio već drugi put da su mi slomili nos - navela je Alina.