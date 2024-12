„Lekari su proveli godine pokušavajući da me zavaraju“, rekla je za Need To Knov pa nastavila svoju ispovest:

"Zapravo sam još uvek pomalo emotivana kada razmišljam o tome jer se sećam koliko sam se depresivno i beznadežno osećala pre moje dijagnoze. Nisam mogla da radim i izgubila sam prijatelje jer više nisam mogla da izlazim. Bila sam kao senka. Ako bih se pomerila na pogrešan način, dobila bih užasan bol u kuku, do te mere da sam morala da prigušujem vriske za stolom na poslu. Čak su i zagrljaji bili bolni. Došala sam do tačke u kojoj bih svake noći plakala od bola. U tom trenutku, iskreno bih dozvolila da mi neko odseče nogu da sam znala da će to pomoći. Nakon što me je mama naterala da uradim više, jedan lekar me je uputio kod reumatologa. Mama je morala da me gura u invalidskim kolicima na sastanak jer sam do tog trenutka jedva hodala. Objasnila sam svoje simptome i reumatolog je odmah upitao zašto koristim invalidska kolica – kao da to nije očigledno. Postavljao je mojoj mami čudna pitanja, na primer da li su moji roditelji zajedno i da li ima neki hobi ili dečka. Bilo je jasno da je implicirao da ona nema ništa bolje da radi nego da mi izmišlja bolesti. Drugi doktor je sugerisao da je bol povezan sa stresom. Ali moj jedini stres bio je iznenadni početak iscrpljujućeg bola u kuku. I ona je podigla obrvu na moja invalidska kolica. Ne mogu da opišem olakšanje koje sam osetila kada sam konačno dobio pomoć koju sam zaslužio od samog početka.