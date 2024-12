" Ujutru će me živog sahraniti . Polako ću ostati bez vazduha i gušiću se pod snegom. Pronaći će moje telo u proleće kada moje narandžasto pahuljasto odelo izađe iz snega koji se topi, a perje pluta iz suza.“

To su bile misli koje su se motale kroz um avanturiste i fotografa National Geographica Korija Ričardsa kada je bio uhvaćen u razornoj lavini na 13. najvišoj planini na svetu.

U svojoj novoj knjizi "Boja svega", Ričards do detalja opisuje kako je njegov život bljesnuo pred njim - ponekad bizaran, a ponekad gotovo prizeman. Ričards je bio prvi (i još uvek jedini) Amerikanac koji se zimi popeo na jedan od svetskih vrhova od 8.000 metara, dostigavši vrh Gašerbrum II u Pakistanu u februaru 2011.

On i njegovi kolege penjači Denis Urubko i Simone Moro bili su na spuštanju sa tog rekordnog uspona kada ih je odnela iznenadna lavina.

Foto: Choose the Hard Way/youtube

Kori Ričards Foto: Choose the Hard Way/youtube

„Pade komad leda ili jedan previše kristala sleti ili vetar duva pogrešno i ja to čujem pre nego što ga vidim“, piše on, prisećajući se trenutka kada je lavina udarila.

„ Zvuči kao grmljavina i teretni voz i vetar odjednom. Pokušavam da trčim, ali sneg je do struka i pretežak. Napravim tri koraka pre nego što mi vazdušna eksplozija podigne telo i ostanem bez težine. Zabijam se nazad u lavine… prevrćući se iznova i iznova u eksplodirajućoj gomili i ima samo dve boje crno-belo iznova i iznova i iznova. ’

„Šarene krhotine pojavljuju se usred silovitih bleskova crne i bele dok je težina mog tela dublje usisana u krhotine. Dole je gore. Gore je dole“, piše on

U međuvremenu, njegove emocije su se pomerile od straha do instinkta do besa i, na kraju, do rezignacije.