" Posetio sam čoveka koji je sam napravio svoje selo na brdu do kojeg nema puta, već do njega vodi žičara koju je sam napravio. Nakon toga uputio sam se na vidikovac Pokut plato odakle se pruža pogled na Kačkar planinu. Nakon laganog dana, bilo je vreme da budemo i malo aktivni, s toga smo na Kačkar planini vozili mtb bicikla, a dan nakon toga vozio sam motor na jednom od najpoželjnijih puteva za vožnju na svetu - Crni kanjon . Za kraj dana, uživali smo u zalasku sunca iz kajaka u Crnom kanjonu," napisao je u opisu ovog snimka na Jutjubu Radovan Kovač, autor emisije "Izazovi avanturu".

Radovan je u turskom selu posetio čoveka koji se zove Metin . Ne postoji put kojim se može stići do njega, čak i peške je veliki problem da se dođe.

"Uh, al' se ljuljamo. Kad on zvizne, to je znak da možemo da krenemo. Ovo je luđe nego bilo koji 'zip-lajn' na koji sam išao. Mnogo je visoko. Kontam da je sigurno, iako ne deluje da je tako. Vožnja traje minut. Prvi osećaj kad krene da ljulja, malo je nezgodno, uplaši se čovek, ali posle je OK. Domaćin nas već snima telefonom," rekao je Radovan kojeg je na kraju dočekao Metin.