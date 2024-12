Izveštaj obdukcije je 13. decembra 2024. zaključio da su „osnovni propusti“ da eskaliraju njenu zabrinutost doveli do njene smrti od „masovnog retroperitonealnog krvarenja“ — samo dva dana nakon porođaja.

Njeno teško krvarenje nije otkriveno jer nije obavljen pregled njenog abdomena, a test krvi koji bi izazvao zabrinutost zbog pada njenog hemoglobina nije bio tražen zbog rezultata, dodaje se u izveštaju. Satima je krvarila pre nego što je podvrgnuta hitnoj operaciji koja je otkrila četiri do pet litara krvi u njenom stomaku, preneo je Bi-Bi-Si.

„Pozivamo sve one koji su uključeni u brigu o Lori-Džejn da razmisle o neuspesima u njenom lečenju. Ništa joj nije pričinilo više radosti od toga što je majka. To je sve što je ikada želela da bude i to je najbolje uradila“, poručila je njena porodica, piše People.